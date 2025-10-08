Avaí vence o Volta Redonda com tranquilidade e sobe na tabela da Série B

Leão comemora a boa vitória da equipe que ainda sonha com o acesso - (crédito: Foto: Reprodução)

O Avaí conquistou uma vitória importante e tranquila na Série B. A equipe venceu o Volta Redonda por 3 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O jogo, na noite desta quarta-feira (8), foi válido pela 31ª rodada. Os gols foram de Cléber, Marquinhos Gabriel e Thayllon. Com a vitória, o Avaí chega aos 43 pontos e se mantém no 11º lugar, a sete do G4. Já o Volta Redonda, com 31 pontos, está no 19º e se complica no Z4.

Jogo de um time só

O primeiro tempo na Ressacada começou de forma eletrizante para o time da casa. Com menos de um minuto de jogo, o atacante Cléber aproveitou uma falha da defesa do Volta Redonda e abriu o placar. O gol relâmpago, aliás, deu ao Avaí a tranquilidade para controlar a partida desde o início.

Após o gol, o Avaí seguiu melhor e criou as melhores chances. O goleiro Jefferson Paulino, do Volta Redonda, precisou fazer boas defesas para evitar um placar maior. O time visitante, por sua vez, teve muitas dificuldades para criar jogadas de perigo. A equipe sul-fluminense, portanto, não conseguiu ameaçar o gol do Avaí na primeira etapa.

Na segunda etapa, o time do Avaí manteve o ímpeto e não demorou para ampliar. Aos 14 minutos, o meia Marquinhos Gabriel marcou o segundo gol. O lance deu ainda mais tranquilidade para a equipe da casa, que passou a dominar completamente o jogo. O Volta Redonda, por sua vez, não conseguiu esboçar nenhuma reação.

Com a grande vantagem no placar, a equipe catarinense administrou o resultado. Ainda houve tempo, contudo, para mais um gol. Aos 31 minutos, o jovem atacante Thayllon, que havia acabado de entrar, marcou o terceiro. O gol, enfim, selou a vitória tranquila do Avaí e a péssima noite do Volta Redonda.

Jogos da 31ª rodada da Série B

Terça-feira (7/10)

Amazonas 2×1 Criciúma

Goiás 1×2 CRB

Botafogo-SP 1×0 Paysandu

Quarta (8)

Cuiabá 0 x 1 Novorizontino – 19h

Operário-PR 1 x 4 Athletic Club – 19h

Avaí 3 x 0 Volta Redonda – 21h

América-MG x Vila Nova – 21h30

Quinta (9)

Ferroviária x Chapecoense – 19h

Coritiba x Atlético-GO – 19h30

Remo x Athletico-PR – 21h35

