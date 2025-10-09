Corinthians se reapresenta com quatro jogadores iniciando a transição

O Corinthians voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (08) após três dias de folga, depois da vitória em cima do Mirassol. Dorival Júnior começou a preparação para o clássico contra o Santos, na próxima semana, e contou com alguns retornos dentro de campo.

O zagueiro André Ramalho, o volante e os meias André Carrillo e Rodrigo Garro foram liberados pelo departamento médico e iniciaram o processo de transição física. Os jogadores realizaram trabalhos parciais junto com o resto do elenco no CT Joaquim Grava.

Carrillo é o principal destaque. O peruano sofreu uma lesão ligamentar na partida contra o Palmeiras, no dia 06 de agosto, e passou por uma cirurgia. Havia a expectativa que o meia não voltasse a jogar mais neste ano, mas o meia surpreendeu na recuperação e deve voltar em breve. Já os outros atletas estão afastados desde meados do mês passado.

“Todos eles têm um tratamento com a fisioterapia, com o departamento médico mesmo com medicamentos e avaliações. Eles fazem exames de imagem de rotina. Esses exames de imagem, junto com as avaliações clínicas, determinam o ponto de lesão para que a gente passe para a preparação física iniciar o processo de transição. É um trabalho multidisciplinar especializado de excelência com todos os profissionais que estão envolvidos, desde a fisioterapia até a fisiologia e preparação física”, afirmou André Jorge, chefe do departamento médico do Corinthians.

Na reapresentação, os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia. Depois, no gramado, o elenco realizou um aquecimento e um exercício de rondo posicional e uma atividade de posse de bola. Por fim, houve um duelo de dez contra dez, em campo reduzido.

