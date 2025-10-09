Com um a menos, Vila Nova segura empate fora de casa com América-MG

América-MG e Vila Nova mediram forças na noite desta quarta-feira (8), no Independência - (crédito: Foto: Mourão Panda / América-MG)

América-MG e Vila Nova ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (8), em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente em cobrança de pênalti de João Vieira, e Felipe Amaral deixou tudo igual no começo do segundo tempo. Os goianos tiveram um jogador expulso aos 15 minutos da etapa final: Walisson Maia recebeu o cartão vermelho direto após revisão do VAR.

Mesmo sem vencer há nove jogos na competição, o Tigre conseguiu subir uma posição na tabela. Com 40 pontos, assumiu o 12º lugar, ultrapassando o Operário-PR, que foi goleado pelo Athletic também nesta quarta. Já o Coelho não emplacou a terceira vitória consecutiva, chegou a 37 pontos e permanece na 14ª colocação.

Pela 32ª rodada, as duas equipes jogam no domingo (12), às 18h30. Enquanto o Vila Nova recebe o Amazonas, no OBA, em Goiânia, o América-MG vai até o Heriberto Hülse enfrentar o Criciúma.

Jogos da 31ª rodada da Série B

Terça-feira (7/10)

Amazonas 2×1 Criciúma

Goiás 1×2 CRB

Botafogo-SP 1×0 Paysandu

Quarta (8)

Cuiabá 0 x 1 Novorizontino

Operário-PR 1 x 4 Athletic Club

Avaí 3×0 Volta Redonda

América-MG 1×1 Vila Nova Quinta (9)

Ferroviária x Chapecoense – 19h

Coritiba x Atlético-GO – 19h30

Remo x Athletico-PR – 21h35

