Santos abre preparação para clássico com departamento médico quase vazio

Peixe só tem a ausência de Neymar dentro de campo - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (08) após dois dias de folga. O time de Juan Pablo Vojvoda treinou embaixo de chuva, iniciando a preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima semana, na Vila Belmiro.

A grande novidade alvinegra é que o departamento médico está praticamente vazio. Desfalque no confronto contra o Ceará, o lateral-direito Mayke trabalhou normalmente com bola e estará à disposição no clássico. Já o volante Victor Hugo, que está em transição física, deve ser liberado nos próximos dias para participar das atividades com o resto do elenco.

A única baixa é Neymar. O craque segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e realizou trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé. A expectativa é que o jogador siga em recuperação até novembro, com atividades junto ao clube e também em casa.

A semana do Santos será de trabalhos até o sábado (11). No domingo (12), o elenco ganhará folga. Depois disso, Vojvoda deve acelerar as atividades com foco no clássico.

