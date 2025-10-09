Everton Ribeiro tranquiliza fãs após cirurgia bem-sucedida para tratar câncer na tireoide

O meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, compartilhou nesta quarta-feira (8) um vídeo em suas redes sociais para atualizar seu estado de saúde após ser diagnosticado com câncer papilífero na tireoide — o tipo mais comum da doença. A cirurgia foi realizada com sucesso, e o jogador celebrou o resultado positivo da patologia, que descartou a necessidade de tratamentos adicionais.

“Olá, pessoal. Passando para tranquilizar a todos. Já estou em casa, me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer na tireoide, do tipo mais comum, chamado papilífero, é um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso, retirada total. E, graças a Deus, recebemos uma notícia ótima: a patologia chegou e descobrimos que não temos que fazer nenhum tratamento adicional”, declarou o atleta, ídolo de Flamengo e Cruzeiro.

Mesmo após o diagnóstico, Everton seguiu atuando normalmente pelo Bahia e esteve em campo no último domingo (5), na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

A notícia mobilizou o mundo do futebol: além do Bahia, clubes como Flamengo e Cruzeiro, além de diversas personalidades esportivas, enviaram mensagens de apoio e desejaram pronta recuperação ao jogador de 36 anos.

Confira o que disse Everton Ribeiro

“Gostaria de agradecer ao Departamento Médico do Bahia, que percebeu essas alterações nos meus exames de sangue de rotina e logo interveio, me direcionando sobre o que fazer e os próximos passos até a descoberta do diagnóstico. Gostaria de agradecer também ao Dr. Márcio Abraão, que fez uma cirurgia impecável. Já saí falando, me alimentando muito bem. Deu todo o suporte a todo momento. Agradeço também ao Dr. Fernando Maluf, que desde o primeiro dia nos transmitiu tranquilidade, conversou comigo e com a Marília (minha esposa) e nos deu todo o suporte. Organizou toda a cirurgia e, até hoje, está conosco, sempre em contato. Isso foi muito importante para todos nós.

E, claro, quero agradecer aos meus amigos, aos fãs e aos milhares de torcedores que me mandaram orações e mensagens; à minha família, que esteve comigo o tempo todo, apreensiva, mas ao meu lado; e à minha esposa, Marília, que desde o primeiro dia fez uma correria que nem eu imaginava. Foi ela quem encontrou o Dr. Fernando Maluf. Ela foi atrás do que precisava, das informações, para me deixar tranquilo para fazer essa cirurgia. Agradeço muito a ela. Te amo. Obrigado por ser meu suporte e estar comigo em todos os momentos — na saúde e na doença. Te amo demais.

Agradeço, lógico, a Deus, que me deu toda essa força e a melhoria, e me deu o entendimento de saber que tudo é para Ele e por Ele. Mesmo na doença, Ele está conosco e tem o melhor para cada um de nós. Que esse momento difícil seja usado para honra e glória d’Ele, mais um milagre em frente à minha vida. Que agora a gente possa voltar o mais rápido possível aos campos, onde me sinto feliz. Agora vem um período de recuperação. Traçamos uma meta, um caminho a ser seguido com toda a segurança, no tempo certo, mas com a certeza e a fé de que voltarei 100% — focado, forte e feliz — a jogar futebol, a ajudar meus companheiros e a estar nos gramados, que é onde me sinto feliz e realizado.

Muito obrigado a todos. Conto com a torcida, com as orações e com a energia boa de todo mundo que tem olhado por mim e por minha família. Estamos juntos sempre. Já, já estaremos de volta. Um beijo”.

