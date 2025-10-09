De reserva no Vasco à Seleção: a trajetória de Paulo Henrique até a convocação

Paulo Henrique representa o Vasco na Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti o convocou para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia. A convocação gerou grande comemoração entre torcedores e jogadores, especialmente por conta da trajetória difícil que o lateral-direito percorreu até alcançar esse momento.

Revelado pelo Londrina, Paulo Henrique iniciou sua carreira em clubes do Sul do Brasil. Ao longo dos anos, defendeu Iraty, Operário, União Beltrão, Metropolitano, Atlético Tubarão, Paraná e Juventude. Somente em 2023, já com 26 anos, ele recebeu sua primeira chance em um clube de maior expressão: o Atlético. No entanto, a oportunidade durou pouco — disputou apenas três partidas.

LEIA MAIS: Diniz tem dúvidas para escalar o Vasco contra o Fortaleza; saiba as posições

Na sequência, o Atlético o emprestou ao Vasco, mas a situação continuou complicada. Paulo Henrique passou a maior parte do tempo na reserva, atrás de Puma Rodríguez, e só estreou após três meses no clube. Durante o segundo semestre, sob o comando de Ramón Díaz, chegou a ficar fora da lista de relacionados e perdeu espaço até para Robson Bambu, improvisado na lateral. Somente na reta final do Brasileirão, ele ganhou sequência e se destacou com um gol decisivo contra o Botafogo e uma assistência para Serginho no jogo contra o Red Bull Bragantino — lance que garantiu a permanência do Vasco na Série A.

Comprado pelo Vasco, PH vira titular absoluto

Em 2024, o Vasco decidiu investir em Paulo Henrique e comprou seus direitos por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na época). A partir daí, o lateral começou a construir seu caminho até a Seleção. Ele se firmou como titular absoluto, chamando atenção pela velocidade e força física. Além disso, liderou estatísticas importantes — como desarmes na defesa e dribles no ataque — e se tornou um dos laterais mais regulares do futebol brasileiro.

Se 2024 representou a consolidação, 2025 simboliza a redenção de Paulo Henrique. Aos 29 anos, o jogador vive o melhor momento da carreira. Além de ser peça-chave no esquema do Vasco, ele se destaca pelo equilíbrio entre defesa e ataque. Em 47 partidas na temporada, marcou quatro gols e deu cinco assistências. Merecidamente, conquistou seu espaço na Seleção Brasileira como um dos principais nomes da posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.