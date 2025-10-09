Ancelotti analisa falta de tempo para treinar a Seleção: “Atitude é mais importante que a estratégia”

O técnico Carlo Ancelotti conversou com a imprensa, nesta quinta-feira (9), na véspera do duelo da Seleção Brasileira com a Coreia do Sul em Seul. Assim, o comandante terá o desafio de superar o curto tempo de treinos para formar um grupo coeso para chegar forte e disputar o título da Copa do Mundo de 2026. Para o italiano, mais do que qualquer estratégia, o mais importante é a postura dos atletas durante esse processo.

Afinal, desde que desembarcou na capital coreana, o Brasil só teve um treinamento com o elenco completo, à disposição no campo. Mesmo assim, ao fazer um balanço sobre o sistema defensivo, o treinador se mostrou satisfeito com o desempenho, entretanto espera mais do ataque e dos talentos individuais.

“Acho que é preciso mais trabalho tático para trabalhar a estratégia do jogo. Tudo isso pode ser muito importante, mas a parte mais importante não é a estratégia, é a atitude dos jogadores no campo. Para isso, não é preciso muito tempo para se preparar”, disse.

“Gostei muito do jogo defensivo da equipe em junho e setembro. O time defendeu muito bem. Compacto, unido, com compromisso, intenso… Onde a equipe deve melhorar, e amanhã é uma oportunidade, é no jogo com a bola”, completou.

“A equipe tem que mostrar a qualidade individual que tem, e temos muita. É preciso jogar um bom futebol. Você pode jogar com quatro, com três, com um, com cinco (no ataque)… Não muda muito. E a escalação contra a Coreia passa pelo jogo contra o Chile”, frisou.

Esquemas táticos e alternativas

Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti alternou duas vezes o esquema tático: 4-2-4 nas vitórias diante de Paraguai e Chile, e 4-3-3 no empate com o Equador e na derrota para a Bolívia. Diante da Coreia do Sul, a tendência é que o Brasil volte para o 4-2-4, com a presença de jogadores do Real Madrid e velhos conhecidos do treinador. A escalação tende a ser Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini, Matheus Cunha e Estêvão.

“Acho que a base que a Seleção tem é ampla. Conheço muito bem esses jogadores e também outros. Gosto muito do ambiente da equipe e acho que isso é muito positivo, pela atitude dos jogadores, pelo profissionalismo. Estou convencido que vamos preparar um ambiente muito positivo para a Copa do Mundo com peças muito importantes”, frisou.

Por fim, o Brasil mede forças com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Em seguida, na próxima terça-feira, o adversário será o Japão, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

