Como Virginia e pivô de seu término com Vini Jr. reagiram ao pronunciamento do jogador

O pronunciamento de Vini Jr. sobre as polêmicas recentes de sua vida amorosa causou reações públicas em nomes envolvidos na história: Virginia Fonseca e Day Magalhães. Principal atingida com as exposições ao astro, a influenciadora, com quem o camisa 7 do Real Madrid vinha se relacionando há meses, compartilhou reflexões após o pedido de desculpas do jogador. Já a modelo cessou rumores sobre “rivalidade feminina” e garantiu que seguirá a vida.

Horas após o atacante admitir o erro e desculpar-se publicamente com Virginia, a influenciadora compartilhou uma reflexão bíblica nas redes sociais. Fonseca usou seus stories para exibir o versículo Provérbios 3:5-6: “Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”. A imagem estava acompanhada de uma música gospel ao fundo.

A apresentadora do SBT, porém, não mudou sua rotina e seguiu com os padrões adotados no perfil. Ou seja, se despediu de seus seguidores antes de dormir, como faz costumeiramente, e compartilhou os últimos momentos do dia.

Pronunciamento de Vini Jr.

O jogador fugiu completamente aos padrões e, pela primeira vez, comentou sobre sua vida amorosa nas redes sociais. Em um longo desabafo nos stories, o atacante assumiu que não correspondeu às expectativas e tampouco agiu de maneira correta com Virginia, com quem vinha se relacionando.

Para quem não sabe, o atleta merengue e a criadora de conteúdos estavam “se conhecendo melhor” desde julho, inclusive com idas frequentes de Fonseca a Madri. Acontece que enquanto Virginia curtia a Espanha para ficar mais próxima ao jogador, ele mantinha relação com outras duas modelos simultaneamente.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, iniciou o jogador.

“A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, completou.

Versão e reação de Day Magalhães

Pivô do término com Virginia, a modelo brasileira foi a primeira a expor seu contato com o jogador durante o período de relação com a empresária. Day também se pronunciou publicamente sobre o pedido de desculpas do astro, mas abordou mais sobre sua relação com ele.

“Nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem”, escreveu em um dos trechos. Ela ainda afirmou que decidiu se afastar quando surgiram os rumores do envolvimento com Virginia, mas revelou que o jogador continuou a procurá-la.

“Essa situação [buscas enquanto Virginia estava hospedada na mansão dele] começou a me deixar desconfortável. Ainda mais quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade. Em nenhum momento quis gerar rivalidade. O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo, não para atacar ninguém”.

Após o término com Virginia Fonseca, outra modelo brasileira, conhecida como Anna Silva, também expôs seu envolvimento recente com o atleta merengue. Ela, porém, o acusa de ter comportamentos “maníacos”, “egocêntricos” e não se manifestou novamente sobre o caso.

