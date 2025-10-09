Allan destaca importância de jogo atrasado para o Palmeiras: “Aumentar a liderança”

Após assumir a liderança do Brasileirão com a vitória de virada por 3 a 2 sobre o São Paulo, o Palmeiras tem a chance de disparar e abrir vantagem na ponta da tabela no próximo sábado.

Em jogo atrasado a ser cumprido, o Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque. Caso vença o confronto, vai igualar o número de jogos do Flamengo e abrir três pontos de vantagem sobre o rival.

Por isso, o meio-campista Allan, do Palmeiras, destacou a importância do jogo deste sábado. O jogador pontuou as desfalques que o Verdão, mas salientou que um triunfo diante do Juventude pode trazer uma grande chance de vantagem para o time.

“É um jogo bastante importante, que pode botar a gente ali e aumentar mais a liderança. Teremos bastantes defalques, mas, apesar disso, a gente sabe da oportunidade que a gente pode ter, a gente que não vem jogando muito. É se preparar bem para fazer um bom jogo no sábado”, disse.

Allan também destacou a semana de preparação para a partida. Apesar do Palmeiras não poder contar com sua dupla de ataque titular, o jogador fez questão de valorizar o tempo de treinamentos para o duelo.

“É boa essa semana de preparação porque a gente vem em uma sequência bastante intensa de jogos, de uma partida atrás da outra. Acho que vai dar para trabalhar bem todos os jogadores e que vai ter mais oportunidades para todo mundo contra o Juventude. Acredito que a gente pode fazer uma semana boa para chegar bem para o importante jogo de sábado”, concluiu.

Virada sobre o São Paulo

O meio-campista foi um dos grandes destaques do Palmeiras na virada sobre o São Paulo, no último domingo. Por mais que tenha sido o protagonista da grande polêmica da partida no lance com Tapia, Allan também chamou atenção positivamente. O jogador, inclusive, creditou a virada ao treinador Abel Ferreira.

““O Abel conversa bastante com a gente, que começa como suplente, durante a semana. Além disso, alguns minutos antes do jogo, ele fala também o quão importante é aquecer bem, se preparar bem porque na maioria das vezes quem está no banco entra no jogo para resolver, para virar uma partida, como foi contra o São Paulo, ou às vezes para segurar uma vitória também”, analisou.

