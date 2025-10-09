Santos tem dificuldade em planejar 2026 por risco de rebaixamento

Na temporada em que retornou ao primeiro escalação do futebol brasileiro, o Santos novamente convive com o risco de queda. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e a tensão de cair para a segunda divisão está atrapalhando o planejamento para a próxima temporada.

Segundo o UOL, Alexandre Mattos, diretor de futebol do Santos, confessou internamente que gostaria de antecipar o planejamento para a próxima temporada já de antemão. No entanto, o risco de rebaixamento para a Série B impede este próximo passo.

Ainda de acordo com o UOL, Mattos teria comunicado ao presidente Marcelo Teixeira que o Santos precisa mudar a estratégia. Segundo Mattos, a ideia é buscar jogadores em fim de contrato com antecedência para 2026. Mas, como há o risco de queda, o Peixe não poderia se comprometer a pagar um jogador de Série A estando na Série B.

No entanto, apesar de considerar o risco de cair para a segunda divisão, existe um otimismo da diretoria do Santos que a equipe continuará na primeira divisão. Mas, no momento, a estratégia é esperar para saber o que o campo de jogo vai definir para esta reta final de temporada e para 2026.

