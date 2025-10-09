Presidente do Fluminense critica arbitragem e cita “falta de critério”: “Precisa parar e se reciclar”

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, utilizou as redes sociais para protestar contra a arbitragem após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (9). Nesse sentido, o dirigente criticou o gol anulado de Lucho Acosta, depois da revisão do VAR, que enxergou falta de Canobbio em Danielzinho na origem da jogada.

-“A arbitragem brasileira precisa parar e se reciclar. Não é possível que, rodada após rodada, os erros se repitam de forma absurda. Falo não somente dos jogos do Fluminense, mas de todos os equívocos cometidos a cada quarta e domingo contra todos os clubes. A falta de critério é alarmante. Cada árbitro apita do seu jeito e o VAR interfere nas decisões do campo a todo momento. Precisamos de padronização dos critérios e menos interferência do VAR em lances interpretativos definidos pelo árbitro de campo. O problema da arbitragem brasileira é a falta de critério e interpretação variada a cada jogo. A banalização do VAR está acabando com o futebol brasileiro”, disse.

“Solicito à CBF, que em tão pouco tempo da nova gestão já mostrou tantos avanços e ótimas inovações como Fair Play Financeiro e um novo calendário, que possamos juntos, ao final do ano (CBF, Clubes, Árbitros e Federações) iniciar um processo de mudança nos critérios da arbitragem brasileira, em especial no VAR. Ou fazemos isso, ou seguiremos como o país que menos sabe usar o VAR no futebol. Está feio e vergonhoso”, completou.

Lance polêmico

Ainda no primeiro tempo, Canobbio disputou a bola com Danielzinho e avançou em direção ao ataque. O uruguaio, então, tocou para Keno, que tentou finalizar em direção ao gol adversário, mas a bola tocou na defesa do Mirassol. Na sequência, Lucho Acosta teve liberdade e frieza para anotar um golaço, com um toque por cima do arqueiro.

No entanto, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima consultou o VAR e anulou o tento do argentino. Os profissionais da cabine de vídeo enxergaram uma falta na origem da jogada, diferente do que entendeu o juiz de campo.

Por fim, com o resultado, o Tricolor não aproveitou um dos jogos que devia para se aproximar do G6. Com isso, segue na sétima posição, com 38 pontos, e volta a campo no dia 16 de outubro (quinta-feira da semana que vem), quando enfrenta o Juventude, no Maracanã, pela 28ª rodada. a campo

