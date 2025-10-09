Canobbio critica decisão do VAR em revés do Fluminense: “Quando não precisa, decide interferir”

“Sinceramente, não sei o que o VAR viu. É muito seletivo, escolhe as jogadas em que quer intervir. Quando precisa, não vai; e quando não precisa, ele decide interferir. Isso não é jeito de conduzir o jogo. Em campo, tudo acontece muito rápido. O jogador pisa na bola e a deixa para trás. Depois, há um contato mínimo. É preciso ter bom senso, saber como é estar dentro de campo, entender o ritmo do jogo. Como disse antes, o árbitro interfere quando não precisa. A jogada seguiu normalmente. A falta teria sido no começo da jogada, e depois saiu um golaço. Mas aí ele quer aparecer, quer chamar atenção em um lance que não deveria. Isso irrita, atrapalha o futebol. Apaga o que foi feito em campo”, disse.

Reclamação dos tricolores

Ainda no primeiro tempo, Canobbio disputou a bola com Danielzinho e avançou em direção ao ataque. O uruguaio, então, tocou para Keno, que tentou finalizar em direção ao gol adversário, mas a bola tocou na defesa do Mirassol. Na sequência, Lucho Acosta teve liberdade e frieza para anotar um golaço, com um toque por cima do arqueiro.

No entanto, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima consultou o VAR e anulou o tento do argentino. Os profissionais da cabine de vídeo enxergaram uma falta na origem da jogada, diferente do que entendeu o juiz de campo.

“Eles (VAR) acharam que foi falta, mandaram o juiz revisar, mas não mandaram ele revisar outros lances nas rodadas passadas, que foram muito mais claras. Eles escolhem, não sei se o time ou o que, mas escolhem o que vão ver no VAR. Se ele tem uma percepção de futebol, ele vê que ele (Danielzinho) pisa na bola e cai. Depois, como estávamos na pressão, ele cai e depois tem o contato na minha perna. A gente continua, ele continua, nós numa jogada bonita…mas não foi falta não”, reclamou.

Por fim, com o resultado, o Tricolor não aproveitou um dos jogos que devia para se aproximar do G6. Com isso, segue na sétima posição, com 38 pontos, e volta a campo no dia 16 de outubro (quinta-feira da semana que vem), quando enfrenta o Juventude, no Maracanã, pela 28ª rodada. a campo

