Calleri avança em recuperação e ganha prazo para retornar no São Paulo

Um dos principais jogadores do São Paulo, o atacante Jonathan Calleri segue sua recuperação. O jogador passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em abril, e tem evoluído bastante em seu recondicionamento físico.

Com o prazo de voltar a jogar apenas em 2026, Calleri foi liberado para voltar a trabalhar no gramado e entrou na sua última semana do processo de reabilitação com a fisioterapia. Por isso, nos próximos dias, Calleri tende a dar início a uma nova fase de olho em seu retorno aos gramados na próxima temporada.

De acordo com o ge, Calleri tem feito exercícios no gramado do CT da Barra Funda, sendo acompanhado de perto pela equipe de fisioterapia do São Paulo. Na próxima semana, o atacante vai se colocar à disposição da preparação física do clube para recuperar seu condicionamento pós-cirurgia.

O prazo conservador, de uma recuperação em tempo e condições normais, é que Calleri retorne aos gramados apenas na próxima temporada. No entanto, caso siga evoluindo e à frente da previsão primária do departamento médico, pode ser que o jogador retorne nas últimas rodadas do Brasileirão.

A cirurgia de Calleri

Em abril deste ano, Calleri passou por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Este tipo de lesão, aliado ao tempo da cirurgia, costuma demandar oito meses de recuperação para um atleta.

O São Paulo, caso avançasse na Libertadores, tinha a esperança de acelerar o máximo possível a recuperação do atacante. Contudo, com a eliminação para a LDU, a tendência é que Calleri siga se recuperando no prazo pré-determinado pelo clube.

