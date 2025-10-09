Credores do Vasco convocam Assembleia Geral para debater sobre a Recuperação Judicial

Os credores do Vasco convocaram uma Assembleia Geral, nesta quinta-feira (9), às 14h (de Brasília), na Barra da Tijuca, para determinar o futuro do plano de recuperação judicial do clube. Afinal, o principal intuito é aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial. Neste primeiro momento, se não houver quórum, haverá a convocação de uma nova assembleia para o dia 20 de outubro. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, este plano tem o objetivo de definir de que maneira será o pagamento aos credores. Além de estipular de que forma o Cruz-Maltino e a SAF irão renegociar tais dívidas. Em caso de aprovação, o clube irá encaminhar o plano para a Justiça homologar e dará início ao formato proposto.

Por outro lado, se não houver uma aprovação, a Administração Judicial conjunta concederá o prazo de 30 dias para que um novo plano seja apresentado pelos credores.

Críticas ao plano cruz-maltino

Cabe destacar que, nas últimas semanas, ex-jogadores e outros clubes contestaram o plano. Houveram, então, objeções protocoladas na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Elas apontam ilegalidades, deságio considerado abusivo e ausência de viabilidade econômica. Ainda em agosto, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou “graves ilegalidades” no plano de recuperação judicial, sobretudo no tratamento de dívidas trabalhistas, Além disso, citou a necessidade da correção dos pontos ilegais antes da Assembleia Geral dos Credores, assim como classificou as cláusulas como abusivas, discriminatórias e que “afrontam o ordenamento jurídico”.