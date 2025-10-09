Vídeo: Matheus Cunha vê amistoso na Coreia como passo rumo à Copa

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (10) para encarar a Coreia do Sul, em Seul, e Matheus Cunha garante: o jogo é tratado como mais um degrau na caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026. Assim, em entrevista à CBF TV, o atacante mostrou confiança no trabalho da equipe e exaltou o momento vivido sob o comando de Carlo Ancelotti.

“Sem dúvida acho que a gente está no momento de moldar a equipe, de já ter um plano traçado para o que vão ser os nossos próximos jogos e o projeto do Mundial. A gente quer o máximo possível já deixar nossa cara no jogo, já demonstrar o que vai ser o Brasil. Estamos muito focados e muito tranquilos, a gente vem de um momento legal demais com o Ancelotti e todos da comissão. Espero, porém, que seja um grande jogo”, afirma.

Aos 26 anos, o jogador, paraibano de João Pessoa, tem 23 convocações, 15 jogos e um gol pela Seleção. Desde junho, veste a camisa 10 do Manchester United, onde também vive grande fase. Ídolo em ascensão na Inglaterra, Cunha, aliás, virou sensação entre os torcedores coreanos, que o cercam em busca de fotos e autógrafos.

“Estou muito feliz. É de um orgulho muito grande alcançar meus sonhos e estar no Manchester United e na Seleção. E vir para cá depois, sinto um carinho ainda maior da torcida. Aqui tem muitos torcedores do Manchester, pedem autógrafo o tempo todo. É um orgulho muito grande representar esses dois símbolos gigantescos do futebol”, celebra.

Lugar de boas recordações

O palco do amistoso, inclusive, é especial para o atacante. Foi ali, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, que ele entrou em campo nos minutos finais da goleada por 5 a 1 sobre os sul-coreanos, em 2022. Campeão olímpico em Tóquio-2020, Cunha lembra, assim, com carinho daquele momento e da recepção calorosa do público.

“Sempre bom esses momentos com a Seleção. Lembro que foi após as Olimpíadas. Eu estava num momento maravilhoso, e a gente jogou muito bem esse jogo. Lembro que foi muito legal estar aqui, o apoio dos fãs e torcedores. Eles são apaixonados por jogadores brasileiros e é sempre uma experiência muito legal estar por aqui”, conclui.

