Grêmio vive expectativa por avanço em recuperação de Braithwaite

O Grêmio tem esperança em contar com Braithwaite antes do previsto. Afinal, o atacante dinamarquês sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, em setembro, e está fora da temporada. Contudo, o Tricolor vive a expectativa por um avanço na recuperação para contar com o jogador já no início de 2026.

Braithwaite adotou uma nova dieta anti-inflamatória para auxiliar no pós-operatório. Além disso, ele tem realizado exercícios leves. Por enquanto, a previsão é que ele fique à disposição somente em abril de 2026. Contudo, ele pode voltar antes do previsto, caso o trabalho de recuperação do atleta funcione.

Nas últimas semanas, Braithwaite cortou laticínios, carnes vermelhas e tem focado a alimentação em carnes magras, vegetais e frutas. O dinamarquês segue com a perna engessada e se movimenta com o auxílio de muletas, mas tem feito exercícios para fortalecer outras partes do corpo, como membros superiores.

Sem Braithwaite, sua principal referência técnica, o Grêmio segue na luta contra o rebaixamento. O Tricolor conseguiu se afastar do Z4 antes da Data Fifa e, por ora, ocupa a 14ª colocação, com 33 pontos (oito à frente da zona). O próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 16, às 19h (de Brasília), na Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.

