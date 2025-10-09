Colégio do Vasco recebe prêmio “Excelência na Gestão” por projeto com atletas da base

Colégio Vasco da Gama é um case de sucesso que une educação e esporte - (crédito: Foto: Diogo Leobons/Vasco da Gama)

O Colégio Vasco da Gama recebeu uma premiação, na última terça-feira (7), importante da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, como forma de reconhecimento pelo trabalho apresentado. Afinal, o órgão condecorou a instituição com o Prêmio Excelência na Gestão, que engloba as categorias de qualidade, acessibilidade e inovação.

Com isso, o prêmio tem o intuito de reconhecer o modelo educacional, voltado à divisões de base do Cruz-Maltino. O projeto procura conciliar a rotina esportiva com o desenvolvimento acadêmico> Para isso, adapta horários e métodos de ensino à realidade de quem treina e compete em alto nível.

“O nosso trabalho é absolutamente único, é um trabalho de vanguarda. Nenhum outro local do país faz o que temos feito. Em meio a um universo tão grande de colégios, a SEEDUC reconheceu o nosso como uma referência em inovação na educação e nos agraciou com o prêmio”, celebrou Paulo Roberto Santos, diretor do Colégio Vasco da Gama.

“Realizamos mudanças profundas de estrutura, de cultura e, principalmente, de mentalidade. Nos aproximamos dos alunos, das famílias e da gestão da base, fortalecendo os laços que fazem do Colégio uma referência” afirmou Raphael Pulga, vice-presidente de História e Responsabilidade Social do Vasco.

União entre educação e esporte

O clube carioca inaugurou a instituição em 2004 e já acolheu mais de cinco mil esportistas ao longo de sua história. Atualmente, atende atualmente 160 alunos, do 6º até o 3º ano do Ensino Médio, sendo 95% dos alunos jogadores de futebol. No atual formato, há cinco alunas mulheres, todas atletas da natação.

Por fim, vários nomes já passaram pelo Colégio Vasco da Gama. Entre eles, estão Philippe Coutinho. Andrey Santos, Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza, Paulinho, Douglas Luiz, Luan Garcia, Marlon Gomes, Eguinaldo, Mateus Vital e Talles Magno.

