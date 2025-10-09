Carbonero ganha moral e se destaca com Ramon Díaz

Carbonero tem se destacado cada vez mais com a camisa do Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Um dos reforços do Internacional nesta temporada, Carbonero parece ter conquistado, em definitivo, seu espaço. Após sofrer com problemas físicos, o atacante colombiano vive a sua melhor sequência do ano. Afinal, foi titular nos últimos seis jogos. Desde a chegada do técnico Ramon Díaz, cresceu de produção e participou de dois gols em três partidas.

Nos três primeiros jogos sob o comando do técnico Ramon Díaz, Carbonero se tornou a válvula de escape do ataque. O atacante, aliás, é o líder do Internacional em dribles certos na temporada. Ao todo, são 51. Seus dribles, inclusive, contribuem para encontrar espaços e criar jogadas. Afinal, são 30 passes decisivos e cinco grandes chances criadas no ano, segundo o “SofaScore”.

Na sequência de seis jogos como titular, Carbonero contribuiu com três participações em gols. Afinal, ele marcou na derrota diante do Palmeiras e no empate com o Corinthians, além de dar uma assistência na vitória sobre o Botafogo — a primeira de Ramon Díaz. Portanto, ele fica atrás apenas de Alan Patrick, líder do time em participações em gols.

Contratado no início deste ano, Carbonero chegou por empréstimo junto ao Racing, da Argentina. O Internacional pagou 350 mil (R$ 2,1 milhões) pela contratação. Assim, o jogador chegou para disputar posição. Desde então, soma 30 jogos, sete gols e uma assistência com a camisa colorada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.