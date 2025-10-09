Ivan Róman sofre fratura, e Rony e Lyanco viram dúvidas no Atlético para clássico

Além da Ivan Róman e Lyanco, Rony vira dúvida no Atlético para clássico contra o Cruzeiro - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

A vitória do Atlético Mineiro por 3 a 1 contra o Sport, na quarta-feira (8), em partida atrasada pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe alivio pro Galo na tabela. No entanto, o técnico Jorge Sampaoli terá pelo menos três desfalques para o clássico contra o Cruzeiro na próxima rodada da competição.

O zagueiro Lyanco sentiu dores no tendão de Aquiles do pé esquerdo e deixou a partida contra o Leão aos 14 minutos do primeiro tempo. Já o atacante Rony acusou incômodo no adutor da coxa esquerda. Ele marcou um dos gols da vitória aos 16 do segundo tempo e reclamou de dor aos 31. Dessa forma, ambos passaram por avaliações nos próximos dias.

Por outro lado, o zagueiro Ivan Róman, que estava com a seleção chilena, sofreu uma fratura na mão e foi cortado. Ele vai passar por cirurgia e será desfalque no clássico.

Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli também não vai poder contar com Igor Gomes e Vitor Hugo receberam o terceiro cartão amarelo contra o Sport e, portanto, estão suspensos. Além disso, Alan Franco e Alonso, que estão com suas respectivas seleções, não devem voltar a tempo para o clássico e também podem ser desfalques.

Dessa forma, o treinador argentino pode ter problemas para a escalação do time para a partida entre Atlético e Cruzeiro. O confronto será na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Brasileirão.

