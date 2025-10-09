Bap destaca que acredita na renovação de Filipe Luís: “Se depender do Flamengo, ele fica”

Apesar do bom trabalho, elogiado internamente e pela torcida, o futuro de Filipe Luís à frente do Flamengo ainda não está definido. Afinal, a menos de três meses do fim do contrato, o clube e o treinador negociam uma renovação, entretanto, até o momento, ambas as partes ainda não chegaram a um acordo para concretizar o novo vínculo.

Dessa forma, nesta quinta-feira (9), o presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, participou do III Fórum Rio Empreendedor, da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Durante o evento, o mandatário comentou o assunto e reiterou o desejo de renovar com o comandante.

“Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar. Então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades de isso acontecer. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. Até agora, nós temos esse alinhamento. Mas, sinceramente, o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo. Um dia de cada vez”, disse.

No momento, o treinador tem uma proposta em mãos e selecionou o empresário português Jorge Mendes para representá-lo nas conversas. O clube carioca, então, aguarda a contraproposta para tentar chegar a um denominador comum.

Momento do Rubro-Negro

Durante o evento, o dirigente analisou a oscilação do Rubro-Negro na temporada. Apesar disso, Bap afirmou estar tranquilo mesmo depois do time ter deixado a liderança do Campeonato Brasileiro depois de dezesseis rodadas.

“Essas oscilações são absolutamente normais na vida e no futebol. E tenho muita tranquilidade para dizer que estou satisfeito com o trabalho que foi feito até agora, ao longo do ano. O Flamengo não perdeu nada ainda, está no páreo e tem totais condições de ser campeão. Isso é garantia de alguma coisa? Não. Não temos garantia de nada na vida. Mas, como diz Raul Seixas, você tem que ser uma metamorfose ambulante, tem que ir fazendo ajustes para que você alcance seus objetivos. No Flamengo não é diferente. Só depende de nós. Então vamos focar nosso tempo para ver o que podemos fazer para melhorar”, salientou. Por fim, atualmente, o Palmeiras tem os mesmos 55 pontos do Flamengo, mas uma vitória a mais, além de um jogo a menos. Os comandados do técnico Filipe Luís também estão na semifinal da Libertadores e terão dois jogos contra o Racing, da Argentina.