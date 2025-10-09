Flamengo ganha reforço de Pulgar, que volta a treinar com o grupo

O Flamengo ganhou um reforço caseiro para o restante da temporada. Afinal, o volante Pulgar, ausente desde as oitavas de final do Mundial de Clubes, voltou a treinar com o resto do grupo nesta quinta-feira (9/10). Assim, deve ficar à disposição do técnico Filipe Luís a partir do retorno do futebol brasileiro após a Data Fifa.

Segundo informações de Venê Casagrande, do “SBT”, o chileno se reintegrou ao grupo. Ele não atua desde 29 de junho, quando o Flamengo perdeu por 4 a 2 para o Bayern de Munique (ALE), pelo Mundial. Na ocasião, Pulgar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito em disputa com Harry Kane.

Assim, passou por cirurgia no dia 3 de julho, no Chile, começando a recuperação logo depois. Dessa forma, já são três meses de ausência dos gramados para o camisa 5, que era titular antes da lesão.

Ele tem 26 jogos pelo Flamengo na temporada, com apenas um gol marcado e nenhuma assistência. Dessas 26 aparições, 23 foram como titular. Ao todo, o Rubro-Negro só perdeu três partidas quando Pulgar esteve em campo, incluindo o revés para os Bávaros, que eliminou o Flamengo do Mundial de Clubes. Além disso, ele tem sete partidas realizadas pela seleção do Chile nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

