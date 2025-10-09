Corpo do técnico Miguel ??ngel Russo é velado em La Bombonera

O corpo do técnico argentino Miguel Ángel Russo, que morreu na última quarta-feira (8), aos 69 anos de idade, está sendo velado no estádio do Boca Juniors nesta quinta. Mais especificamente, no Hall Central de La Bombonera.

Aberto ao público, o último adeus ao treinador é marcado pela presença constante de torcedores que forma filas consideráveis nos arredores da casa boquense. Com direito, inclusive, a presença de fãs de outros clubes da Argentina como o arquirrival, River Plate.

Antes da abertura dos portões, que aconteceu às 11h30 (de Brasília), uma cerimônia rápida com atletas e membros do staff do Boca aconteceu em forma de despedida ao profissional que dirigia a equipe, em sua quarta passagem, desde o último mês de junho.

A programação da solenidade onde não são permitidas fotos e vídeos do local deve se estender, nesta quinta-feira, até às 22h. Na sexta, os portões ficarão abertos das 10 às 12h.

Luta pela vida

Desde o ano de 2017, Russo viveu períodos de altos e baixos em função do tratamento de um câncer de próstata. Na época, ele era treinador do Millonarios, da Colômbia, e chegou a trabalhar em clubes como Alianza Lima e Cerro Porteño antes da segunda passagem pelo Boca, iniciada em junho deste ano.

Nos últimos meses, o quadro clínico de Miguel Ángel Russo apresentou considerável piora. Não por acaso, sua última aparição pública foi no dia 23 de setembro, em atividade no CT boquense. Na oportunidade, aliás, ele foi captado em meio a um caloroso abraço com o atual presidente e ídolo do Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Após a dura sequência de ações de tratamento, com direito a duas cirurgias. Russo passou seus últimos dias na sua residência, local onde faleceu cercado de familiares.



