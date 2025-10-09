Ibrahimovic diz que vai torcer pelo Brasil na Copa por causa de Ancelotti: “Tudo que toca vira mágico”

Com declarações emblemáticas e qualidade dentro de campo, o sueco Zlatan Ibrahimovic continua a surpreender mesmo após pendurar as chuteiras. Afinal, o ex-jogador, de 44 anos, afirmou, nesta quarta-feira (8), na reunião da Associação de Clubes Europeus, que vai torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. A torcida tem um motivo específico: a presença do técnico Carlo Ancelotti.

“Espero que o Brasil ganhe. Vou torcer pelo Brasil por causa do meu amigo Ancelotti. Eu lhe desejo o melhor, porque tudo que ele toca se converte em algo mágico”, disse, durante o evento realizado em Roma.

Vale lembrar que o atacante teve o italiano como treinador por apenas uma temporada, no Paris Saint-Germain, entre 2012 e 2013. Na entrevista, Ibra fez questão de relembrar os grandes comandantes que teve ao longo da carreira.