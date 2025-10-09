Arthur Elias convoca Seleção feminina para amistosos na Europa

InícioEsportes
O técnico Arthur Elias realizou, nesta quinta-feira (9/10), a convocação da Seleção feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália, aguardados para 25 e 28 de outubro. O anúncio foi no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), aliás.

O compromisso contra a Inglaterra será no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Tal duelo representa, afinal, o confronto entre as campeões da Copa América e da Eurocopa. Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Itália, às 13h15, no Ennio Tardini, em Parma. Arthur Elias comentou, então, a expectativa para os jogos.

“Vamos enfrentar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra bicampeã da Eurocopa, a Itália foi semifinalista, jogando muito bem. A lista foi planejada de acordo com essa evolução que a gente vem fazendo na seleção. Com oportunidades para jovens jogadoras, temos uma média de idade de 24 anos, o que a gente considera próximo do ideal pensando na Copa do Mundo de 2027”, analisou o comandante.

Confira a convocação da Seleção feminina

Goleiras: Lorena (Kansas-EUA), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)

Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG) e Bruninha (Gotham-EUA)

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA) e Lais Estevam (Palmeiras)

Atacantes: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Kansas-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Ludmilla (Chicago-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Taina Maranhão (Palmeiras)

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/10/2025 13:47
