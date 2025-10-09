CBF divulga áudio de gol anulado do Fluminense; veja diálogo

Lance em que foi marcada a falta de Canobbio - (crédito: Foto: Reprodução)

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (9), a comunicação do VAR Caio Max Augusto Vieira com o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima no lance do gol anulado de Lucho Acosta na derrota do Fluminense para o Mirassol. Os árbitros de vídeo começam o lance dizendo que a queda não foi falta. No entanto, mudaram de ideia durante a revisão.

O lance, afinal, aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava com o placar zerado. Três minutos depois, o Mirassol abriu o placar com Guilherme. O Flu, aliás, chegou a empatar com Martinelli, mas o Leão Caipira garantiu a vitória com Negueba nos minutos finais.

O lance, afinal, gerou grande insatisfação entre os jogadores, o técnico Luis Zubeldía e até mesmo o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt. O mandatário, em publicação nas redes sociais, citou falta de critério e reforçou que a arbitragem precisa de reciclar.

Veja o diálogo:

Assim que a bola é recuperada pelo atacante uruguaio, é possível ouvir alguém na cabine do VAR dizer “pisou na bola”. O árbitro de campo, porém, diz que não foi falta. Posteriormente, durante a revisão do lance, após o gol de Acosta, o auxiliar do VAR Cleriston Clay Barretos Ríos muda sua interpretação.

“Para mim não foi falta. Ele pega na perna, interpretei errado antes. Impedimento não tem”, descreveu o auxiliar.

Na sequência, o responsável pelo VAR conclui que houve falta de Canobbio, ao rever o lance em dois ângulos. Por fim, Rodrigo de Lima concorda com o árbitro de vídeo:

“Rodrigo, sugiro revisão para possível falta. Na retomada de bola ele atinge o pé do adversário e depois toca a bola, impedindo ele de prosseguir na jogada”, indicou Caio Max Augusto Vieira, no árbitro de vídeo.

“O jogador de amarelo, dribla, é tocado e o jogador do Fluminense não pega a bola. Só pega o adversário. Foi uma falta lá atrás. Para vocês também é falta, não é isso? Estou voltando com falta sem cartão”, concluiu o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

