Dono do United dá respaldo a Ruben Amorim: “Não se pode administrar com reações impulsivas”

Sir Jim Ratcliffe não cogita demitir Ruben Amorim apesar da pressão externa

Sir Jim Ratcliffe não cogita demitir Ruben Amorim apesar da pressão externa - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O trabalho de Ruben Amorim à frente do Manchester United segue questionado pela torcida, veículos de imprensa e ídolos do clube da Inglaterra. No entanto, o Sir Jim Ratcliffe, um dos donos dos Red Devils, acredita que a pressão em cima do português é exacerbada e prefere dar tempo para que o comandante dê a volta por cima.

“Ele não teve a melhor das temporadas. Ruben precisa demonstrar que é um grande treinador ao longo de três anos. Às vezes, não entendo a imprensa. Eles querem sucesso da noite para o dia. Acham que é um interruptor”, disse.

“Sabe, você acende um interruptor e amanhã tudo vai ser um mar de rosas. Não se pode administrar um clube como o Manchester United com base em reações impulsivas a um jornalista que dispara uma toda semana”, completou.

Na temporada passada, o United fez péssima campanha e terminou a Premier League na 15ª colocação. Nesse sentido, das 27 partidas sob o comando do português, a equipe somou apenas 27 pontos de 51 possíveis, com sete vitórias, seis empates e 14 derrotas.

“Entendemos que precisamos de resultados para dar continuidade ao projeto. Chegaremos a um ponto que é impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois donos. Então é difícil, o equilíbrio é muito difícil. O que eu quero é ver meu time – ganhando ou perdendo – jogando da mesma forma”, frisou o próprio treinador.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/10/2025 14:07
