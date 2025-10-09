Dono do United dá respaldo a Ruben Amorim: “Não se pode administrar com reações impulsivas”

O trabalho de Ruben Amorim à frente do Manchester United segue questionado pela torcida, veículos de imprensa e ídolos do clube da Inglaterra. No entanto, o Sir Jim Ratcliffe, um dos donos dos Red Devils, acredita que a pressão em cima do português é exacerbada e prefere dar tempo para que o comandante dê a volta por cima.

“Ele não teve a melhor das temporadas. Ruben precisa demonstrar que é um grande treinador ao longo de três anos. Às vezes, não entendo a imprensa. Eles querem sucesso da noite para o dia. Acham que é um interruptor”, disse.

“Sabe, você acende um interruptor e amanhã tudo vai ser um mar de rosas. Não se pode administrar um clube como o Manchester United com base em reações impulsivas a um jornalista que dispara uma toda semana”, completou.

Na temporada passada, o United fez péssima campanha e terminou a Premier League na 15ª colocação. Nesse sentido, das 27 partidas sob o comando do português, a equipe somou apenas 27 pontos de 51 possíveis, com sete vitórias, seis empates e 14 derrotas.

“Entendemos que precisamos de resultados para dar continuidade ao projeto. Chegaremos a um ponto que é impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois donos. Então é difícil, o equilíbrio é muito difícil. O que eu quero é ver meu time – ganhando ou perdendo – jogando da mesma forma”, frisou o próprio treinador.

