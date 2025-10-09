Comentarista é preso sob suspeita de desvio de verbas públicas para saúde

O Ministério Público do Paraná (MPPR) determinou a prisão do comentarista esportivo Abrilino Fernandes Gomes, da Rádio Transamérica. Conhecido como Fernando Gomes, o jornalista acabou preso, nesta quinta-feira (9), na Região Metropolitana de Curitiba, em operação contra desvios de recursos da saúde. Afinal, ele é sócio de uma das empresas investigadas no esquema.

O grupo está sendo investigado por fraudes contra a administração pública no setor de saúde do município paranaense. Dessa forma, segundo o MPPR, o esquema operava “por meio de um modelo de contratação direcionada de empresa que fornecia serviços de testagem domiciliar (testes rápidos) e levantamento estatístico”.

Assim, as acusações incluem corrupção ativa e passiva, contratação direta ilegal, peculato e lavagem de dinheiro. Além disso, as investigações apontam que os desvios já causaram prejuízo superior a R$ 10 milhões aos cofres públicos de Fazenda Rio Grande. O jornalista, de 77 anos, se pronunciou sobre o caso.

A operação resultou na prisão de outras quatro pessoas além do comentarista. Assim, entre os detidos estão o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes (PSD), o secretário da Fazenda municipal e ex-secretário de Saúde, Francisco Roberto Barbosa, um auditor do Tribunal de Contas identificado como Alberto Martins de Faria, e o empresário Samuel Antonio da Silva Nunes.

