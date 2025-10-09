Fábio entra no top10 jogadores com mais partidas pelo Fluminense no século

Atleta com mais partidas na história do futebol, o goleiro Fábio atingiu mais uma marca importante na última quarta-feira (08/10), contra o Mirassol. O arqueiro chegou a 247 partidas pelo Fluminense e entrou no top 10 de jogadores que mais entraram em campo pelo Tricolor no século XXI. Ele, assim, ultrapassa o zagueiro Nino no ranking.

No Fluminense desde 2022, Fábio, aliás, também igualou o atacante Marcos Jr e está a 18 partidas de alcançar Fernando Henrique, com 265 jogos, na oitava colocação. O líder do ranking, portanto, é o zagueiro Gum, com 414 partidas pelo Tricolor entre 2009 e 2018.

Fábio chegou ao Fluminense já com 41 anos, mas fez a idade ser apenas um número durante as quatro temporadas com a camisa tricolor. O goleiro foi fundamental em vários jogos e participou das conquistas da Libertadores, da Recopa, do bicampeonato estadual de 2022 e 2023. Além disso, ele também se destacou no Mundial de Clubes.

Top10 de jogadores com mais jogos pelo Fluminense no século XXI

1 – Gum (2009 – 2018): 414 jogos

2 – Fred (2009 – 2016 / 2020 – 2022): 382 jogos

3 – Diego Cavalieri (2011 – 2017): 352 jogos

4 – Marcão (1999 – 2006)*: 320 jogos

5 – Paulo Henrique Ganso (2019 – hoje): 290 jogos

6 – Martinelli (2020 – hoje): 282 jogos

7 – Conca (2008 – 2015) – 272 jogos

8 – Fernando Henrique (2002 – 2010) – 265 jogos

9 – Marcos Jr (2012 – 2018) – 247 jogos

10 – Fábio (2022 – hoje) – 247 jogos

* Foram levadas em consideração apenas as partidas que Marcão realizou a partir de 2001

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.