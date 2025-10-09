Mahrez arrasa, Argélia vence a Somália e se classifica para a Copa de 2026

Mahrez é celebrado após fazer o segundo gol da Argelia neste 3 a 0 sobre a Somália. Craque ainda deu o passes para os outros dois gols - (crédito: Foto: reprodução de video)

A Argélia é mais uma seleção africana classificada para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, na tarde desta quinta-feira (9/10), pela penúltima rodada do Grupo G das Eliminatórias Africanas, enfrentou a Somália no Estádio Miloud Hadefi, em Oran, cidade argelina, e venceu por 3 a 0. Com direito a show do craque Riyad Mahrez. O atacante ex-Manchester City e hoje no Al-Ahli marcou um gol e deu duas assistências geniais para os dois de Amoura. Com a vitória, a Argélia chegou a 22 pontos no Grupo G. Assim, não pode perder o prmeiro lugar para Uganda (18 pontos após vencer Botsuana nesta quinta) e Moçambique (15), restando apenas uma rodada para o fim das eliminatórias.

Apesar de o mando de campo ser dos somalis, o jogo rolou em território argelino por questões de segurança. A Somália segue enfrentando problemas internos devido à guerra civil, e a federação local optou por mandar o jogo em Oran, apostando em estádio cheiode argelinos (mais de 40 mil torcedores) e em uma compensação financeira significativa.

Dentro de campo, o resultado já era esperado. A Somália segue na lanterna do grupo, com apenas 1 ponto em 9 jogos. Nenhuma surpresa para uma seleção com estrutura modesta e que tem como destaque o zagueiro Ogli, que atua no Correggese, da quarta divisão italiana. Já a Argelia celebra a sua quinta ida à Copa, já que jogou as edições de 1982, 1986, 2010 e 2014.

Formato das eliminatórias

As eliminatórias africanas contam com nove grupos: oito deles com seis seleções e um com cinco. Os líderes de cada grupo se classificam diretamente para a Copa. Já os quatro melhores segundos colocados disputarão uma repescagem continental, da qual sairá o representante africano para a repescagem mundial.

Argélia abre vantagem

Era evidente que, jogando em casa, com apoio total da torcida e superioridade técnica, a Argélia teria um caminho tranquilo. E foi o que aconteceu. Antes dos 20 minutos, o placar já marcava 2 a 0.

Logo aos 3 minutos, Mahrez recebeu na direita e cruzou na cabeça de Amoura, atacante do Wolfsburg (ALE), que abriu o placar: 1 a 0. Aos 19, foi a vez de Chaïb cruzar da esquerda. Mahrez apareceu bem posicionado, pegou de primeira e marcou um golaço, sem chances para o goleiro Jama.

Depois disso, a partida teve ritmo de treino, com boas chances desperdiçadas até o fim da primeira etapa.

Segundo tempo: mais show de Mahrez

No segundo tempo, Mahrez seguiu inspirado. Aos 11 minutos, fez a jogada mais bonita da partida: driblou o marcador na linha de fundo e cruzou mais uma bola milimétrica para Amoura marcar seu segundo gol de cabeça, fechando o placar: 3 a 0.

O craque, ex-Manchester City e hoje no Al-Ahli (Arábia Saudita), recebeu ovação pela torcida ao ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo. A Argélia ainda criou chances, mas controlou o jogo sem dificuldades contra uma Somália fragilizada.