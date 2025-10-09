Seychelles x Costa do Marfim: Onde asssitir, escalações

Costa doMarfim treina para o jogo contra a frágil Seychelles, pela eliminatória africana para a Copa - (crédito: Foto: reprodução/instagram)

Nesta sexta-feira, 10/10, às 13h (horário de Brasília), a seleção da Costa do Marfim visita as Ilhas Seychelles pela penúltima rodada do Grupo F das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo. Líder com 20 pontos, os marfinenses são amplamente favoritos. Afinal, enfrentam fora de casa um adversário que perdeu todos os jogos, marcou apenas dois gols e sofreu 39. No primeiro turno, a Costa do Marfim venceu por 7 a 0, e nada indica que os seychellenses possam evitar nova goleada.

Caso vença e o Gabão (atualmente com 19 pontos) tropece diante da Gâmbia, a Costa do Marfim pode confirmar matematicamente sua classificação para a Copa do Mundo pela quarta vez — participou nas edições de 2006, 2010 e 2014.

A partida será disputada no Complexo Nacional das Ilhas Maurício, em St.Pierre. Afinal, Seychelles tem mandado seus jogos nesse país por questões de infraestrutura.

Onde assistir

A plataforma FIFA+ transmite o jogo ao vivo, a partir das 13h (de Brasília).

Como chega Seychelles

Seychelles é uma das seleções com pior ranqueamento da FIFA (número 203 entre 210) e conta com jogadores amadores. Assim, a expectativa é apenas de tentar evitar outra goleada histórica. Afinal, para se ter ideia do desequilíbrio, todas as partidas entre Seychelles e Costa do Marfim terminaram com vitórias amplas dos marfinenses — incluindo um 9 a 0 na Copa Africana anterior.

O técnico da equipe vai novamente apostar no jovem Okolie, de 18 anos, que estreou na rodada passada. Hoareau que fez um dos dois únicos gols da sua seleção na competição) é outro garantido no time do técnico Ralph Jean-Louis.

Como chega a Costa do Marfim

A principal novidade da Costa do Marfim é o retorno de Konan à lateral esquerda. No ataque, o trio ofensivo será formado por Diallo, Sébastien Haller e Nicolas Pépé. No meio-campo, o astro do Al-Ahli, Franck Kessié, se recuperou. Assim, comandará as ações criativas da equipe.

Já o atacante Wilfried Zaha, ex-Crystal Palace e atualmente no Charlotte FC (EUA), segue fora da seleção. Apesar de ser um dos principais nomes do futebol marfinense, ele não é convocado desde o fim de 2023. O motivo seria uma suposta reclamação sobre o arroz servido pela equipe da cozinha da seleção — Zaha teria dito que “tinha óleo demais e enjoava”. Verdade ou não, a história virou piada nacional, com a expressão “Quem colocou óleo no arroz do Zaha?” se tornando viral e até incomodando o jogador, que já se mostrou irritado com a repercussão.

ILHAS SEYCHELLES X COSTA DO MARFIM

9ª rodada do Grupo F das Eliminatórias da África

Data e Horário: 10/10/25, às 13h (de Brasília)

Local: Complexo Nacional, St.Pierre (Ilhas Maurício)

ILHAS SYCELHES: Barra; Fred, Melli, Fanchette e Riyaz; Mothe, Raheriniaina, Okolie e Joubert (Ravignia); Labrosse e Hoareau. Técnico: Ralph Jean-Louis

COSTA DO MARFIM: Fofana; Singo, Ndicka, Kossounou e Konan; Kessie, Gbamin e Sangare; Diallo, Haller e Pepe. Técnico: Emerse Fae

