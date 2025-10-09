Alemanha x Luxemburgo: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (10), Alemanha e Luxemburgo se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo A da competição. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Alemanha

Os alemães aparecem como grandes favoritos para buscar os três pontos. Após uma derrota para a Eslováquia na estreia nas Eliminatórias, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 3 a 1 na rodada passada e segue viva na briga pela liderança. Dessa maneira, a seleção alemã está na 3ª posição, com os mesmos três pontos da Irlanda do Norte, vice-líder, mas perde nos critérios de desempate. A líder isolada é a Eslováquia, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Por fim, Luxemburgo, adversário desta sexta-feira, é o lanterna com duas derrotas em duas partidas.

Para o duelo em Sinsheim, o técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Pascal Gross e Niclas Fullkrug, lesionados, que inclusive foram dispensados da seleção nesta Data Fifa.

Como chega Luxemburgo

Por outro lado, Luxemburgo chega em um momento complicado. O time ainda não somou pontos neste Grupo A das Eliminatórias e vem de duas derrotas em duas rodadas: 3 a 1 para a Irlanda do Norte e 1 a 0 para a Ucrânia. Ou seja, somente a vitória interessa ao time comandado pelo técnico Jeff Strasser nesta sexta-feira, em pleno solo alemão.

Além disso, Luxemburgo não terá Mica Pinto e Enzo Duarte, lesionados, à disposição nesta sexta-feira.

ALEMANHA X LUXEMBURGO

3ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: sexta-feira, 10/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: PreZero Arena, em Sinsheim, na Alemanha.

ALEMANHA: Nubel, Anton, Koch, Tah, Raum; Kimmich, Stiller, Gnabry, Wirtz, Goretzka; Adeyemi. Técnico: Julian Nagelsmann.

LUXEMBURGO: Moris, Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson, Bohnert; Moreira, Barreiro, Duarte, Dardari; Muratovic. Técnico: Jeff Strasser.

Árbitro: Nenad Minakovic (Sérvia).

Auxiliares: Nikola Borovic (Sérvia) e Bosko Bozovic (Sérvia).

VAR: Momcilo Markovic (Sérvia).

