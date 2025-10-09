Problema no Atlético: Lyanco rompe tendão de Aquiles e passará por cirurgia

Lyanco está fora da temporada do Atlético-MG. O zagueiro sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. O jogador deixou o jogo do Galo contra o Sport, na última quarta-feira (8), ainda aos 12 minutos do primeiro tempo, após sentir fortes dores no local.

Dessa maneira, o atleta deixou o campo da Arena MRV e imediatamente colocou gelo na região. Nesta quinta (9), Lyanco realizou exames médicos que confirmaram a ruptura do tendão. Aliás, o Atlético ainda não informou quando o defensor passará pelo procedimento cirúrgico, tampouco o tempo que ele ficará fora de ação.

O lance envolvendo o zagueiro do Galo ocorreu logo no início de jogo, quando ele pulou para afastar uma bola pelo alto e, na queda, sentiu dores no tornozelo esquerdo. Assim, Lyanco passa a integrar uma longa lista de desfalques do time de Jorge Sampaoli para o clássico contra o Cruzeiro, na quarta feira (15).

Além de Lyanco, Galo perde outro zagueiro e atacante

Este período de Data Fifa não tem sido nada bom para o Atlético. Além de Lyanco, o Galo perdeu também Ivan Román. O zagueiro passará por reavaliação no retorno a Belo Horizonte. Afinal, ele acabou cortado do Chile por conta de dores na mão esquerda. De acordo com a seleção de seu país, o defensor tem uma fratura na mão esquerda e precisará passar por cirurgia.

“O Corpo Médico da Seleção Chilena informa que o selecionado nacional Ivan Román foi liberado da convocatória. O jogador, na avaliação médica, relatou dor persistente na mão esquerda. Após exames de imagens, se confirmou uma fratura que limita a atividade esportiva de contato e tem indicação de procedimento cirúrgico”.

Além da dupla de zagueiros, o Atlético ganhou novo problema. Rony, autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, tem um edema no adutor da coxa direita e iniciou tratamento na fisioterapia nesta quinta-feira.

Desfalques do Atlético para o jogo contra o Cruzeiro

Lyanco: ruptura do tendão e cirurgia

Victor Hugo: suspenso

Igor Gomes: suspenso

Alonso: convocado para a seleção paraguaia

Alan Franco: convocado para a seleção equatoriana

Ivan Román: fratura na mão esquerda e possível cirurgia

Rony: dúvida – edema na coxa e está na fisioterapia

