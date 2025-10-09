De olho no clássico, Botafogo reduz folgas

Botafogo no batente para não fazer feio diante do Flamengo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

De olho no Flamengo, o Botafogo trabalha tão duro para o clássico que reduziu o período de folgas durante a Data Fifa (de cinco dias para três). Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, terá, portanto, mais tempo para observar a equipe, promover os testes necessários e chegar a conclusões para o confronto contra os rubro-negros.

O Botafogo retomou as atividades na quarta-feira (8), no Espaço Lonier, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até a próxima quarta-feira (15), data do clássico, os jogadores têm prevista apenas uma folga. O sábado (11) deve ser, então, o período de descanso.

Do último confronto pelo Brasileirão, na derrota para o Inter por 2 a 0, no Beira-Rio, até o encontro com o Flamengo, serão seis dias de atividades.

Com 43 pontos, o Botafogo perdeu posição no G4 com a vitória do Mirassol sobre o Fluminense, em São Paulo, na quarta. O time alvinegro ocupa a quinta colocação da competição nacional.

O clássico contra o vice-líder Flamengo será na quarta (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos.

