Influencer arrebata chuteira de Gabigol por mais de R$100 mil em leilão

Gabigol, atacante do Cruzeiro, leiloou a chuteira que usou na primeira vez que enfrentou o Flamengo no Maracanã, após deixar o clube. A partida aconteceu no dia 2 de outubro, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro e terminou 0 a 0.
Como a partida foi especial para o jogador, ele resolveu leiloar a chuteira do modelo Mizuno Morelia Neo IV Beta Japan, customizada com corações metade azul e metade vermelho. Predominantemente branca, com detalhes em azul e rosa, também tinha os nomes de familiares do jogador.
Dessa forma, nesta quarta-feira (8), o influenciador Lucas Tylty arrematou a chuteira por R$101,250,00 após 157 lances. Este valor, portanto, foi destinado ao projeto social Craque do Amanhã, que atende crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, usem tantas oportunidades e disponibiliza a chance de alavancar socialmente os jovens através do esporte.
A importância da chuteira para Gabigol
A partida entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã foi o segundo reencontro do atacante com seu ex-clube. Afinal, no primeiro turno as equipes se enfrentaram no Mineirão. Aliás, Gabigol saiu do banco para dar a vitória de 2 a 1 para a Raposa. No entanto, foi a primeira vez que o jogador atuou contra o ex-clube no Maracanã. Dessa forma, ele definiu a partida como momento marcante na sua história.
“É uma chuteira muito especial para mim, que usei em um momento marcante da minha história. Que ela possa agora ajudar muitas e muitas crianças”, explicou o atacante.
Vale ressaltar, portanto, que Gabigol chegou ao Cruzeiro no início desta temporada, mas ele é ídolo no Flamengo, onde teve uma passagem vitoriosa.
