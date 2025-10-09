Abel busca suprir desfalques, e Veiga valoriza força do elenco do Palmeiras

O Palmeiras realizou na manhã desta quinta-feira (09), na Academia de Futebol, mais um treino em preparação ao confronto com o Juventude, no sábado (11), no Allianz Parque, às 19h, em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira, porém, terá que montar alternativas por conta do alto número de desfalques.

Abel Ferreira terá que fazer muitas mudanças para montar a escalação do Palmeiras. Isto porque Vitor Roque está suspenso, enquanto Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Flaco López estão com suas seleções na Data Fifa. Além deles, Khellven, Paulinho, Lucas Evangelista e Ramón Sosa cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

O provável Verdão para enfrentar o Juventude tem: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

Veiga destaca elenco do Palmeiras

Depois da atividade desta quinta-feira, o meio-campista Raphael Veiga comentou sobre a semana de trabalhos visando o duelo com o time gaúcho. Além disso, ele ressaltou que quem está à disposição dará conta do recado.

“O Palmeiras sempre teve bons jogadores em todas as posições e isso eleva o nível do treino. É óbvio que os jogadores convocados têm a importância deles, mas também quem ficou aqui tem uma importância muito grande e vai dar conta do recado, com certeza. Todo mundo está preparado, já jogou bastantes jogos importantes esse ano, então, com certeza vai ser um bom jogo contra o Juventude”, analisou Raphael Veiga.

Com 55 pontos, o Palmeiras é o líder do Brasileirão e pode abrir três de vantagem para o líder Flamengo caso vença no sábado.

“Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Todo time que vem jogar aqui vem muito motivado porque sabe que a gente é um dos times a ser batido no campeonato. Então, eu sempre falo que o nosso compromisso é com a gente mesmo, fazer o nosso melhor, colocar a nossa intensidade e, com certeza, a gente vai fazer um grande jogo”, concluiu.

