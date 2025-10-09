Keno passará por avaliação no Rio após sair com dores em jogo do Fluminense

O atacante Keno passará por avaliação do departamento médico do Fluminense no retorno ao Rio de Janeiro. O jogador, afinal, deixou a partida no intervalo, dando lugar a Soteldo, após sentir dores no tornozelo. Ele iniciou o duelo como titular no lugar de Kevin Serna, que está com a seleção da Colômbia. Além disso, vem ganhando espaço com o técnico Zubeldía.

“Keno no primeiro tempo pediu substituição e por isso nós tiramos. Ele foi titular porque é um jogador que eu confio, que é importante, é uma opção importante que a equipe pode ter diante da ausência do Serna. Keno é um jogador ofensivo, que contribui com a equipe, mas no primeiro tempo pediu substituição. Como você disse, foi um golpe no tornozelo, então tive que tirá-lo”, disse Zubeldía na coletiva.

O camisa 11 entrou em campo nos minutos finais da partida contra o Atlético-MG, sob o comando de Zubeldía. No primeiro lance, ele marcou o terceiro gol tricolor e ganhou pontos com o treinador. Assim, ele foi o escolhido para substituir Serna, que está defendendo a Colômbia.

Agora, o Fluminense já foca na partida contra o Juventude, na próxima quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Serna já estará à disposição de Zubeldía e deve retornar à equipe. Se for detectada lesão no tornozelo de Keno, Soteldo torna-se o substituto imediato do colombiano.

