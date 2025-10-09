São Paulo pede à CBF mais um áudio do VAR no clássico contra o Palmeiras

São Paulo quer mais um áudio do clássico contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O São Paulo não ficou satisfeito com os áudios dos lances de mais polêmicos do clássico contra o Palmeiras, do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor, afinal, pediu à CBF que publique também a discussão da arbitragem no lance que originou o primeiro gol do rival. O jogo terminou 3 a 2 para o Alviverde no Morumbis. A informação é do “ge”.

O São Paulo acredita que houve falta do zagueiro Gustavo Gómez no atacante Tapia, no início da jogada. Além disso, o clube só vai se manifestar sobre a divulgação dos outros áudios de lances polêmicos depois que a CBF divulgar ou não a quinta análise.

Na manhã desta quinta-feira, a entidade divulgou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são paulinos: as não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez e o pênalti de Allan não marcado em Tapia. O clube celebrou a “conquista” nos bastidores.

A Comissão Nacional de Arbitragem concordou que houve erro e, por isso, afastatou os dois profissionais para um período de reciclagem. Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva sofreram denúncia do STJD e podem pegar longo gancho.

Ambos foram enquadrados no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de casos em que o profissional “deixa de observar as regras da modalidade”. A pena prevista varia de 15 a 120 dias de suspensão. A informação inicial foi do UOL.

