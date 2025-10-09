Coreia do Sul x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Passadas as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo para disputar amistosos internacionais. O primeiro deles é nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), contra a Coreia do Sul, no Estádio Copa do Mundo, em Seul (KOR). A partida marcará o reencontro de Vini Jr e Rodrygo no ataque com Carlo Ancelotti no comando, a exemplo do que ocorreu durante anos no Real Madrid. Além disso, há possíveis estreias no Brasil, como Hugo Souza (Corinthians) e Paulo Henrique (Vasco). Saibamos, então, como chegam as equipes para o jogo desta sexta.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada e do GE TV pelo YouTube.

LEIA MAIS: Ancelotti é o treinador de seleções com o maior salário do mundo; confira o top 10

Como chega a Coreia do Sul

Dona da casa, a Coreia do Sul se prepara para sua 11ª participação consecutiva em Copas do Mundo. Na última, aliás, os Tigres da Ásia caíram exatamente para o Brasil. Foi em derrota por 4 a 1, nas oitavas de final. Posteriormente a isso, a seleção do à época técnico Jürgen Klinsmann foi até a semifinal da Copa da Ásia, sendo eliminada pela Jordânia (2 a 0), em fevereiro de 2024. O alemão, no entanto, perdeu o emprego após briga entre o capitão Son Heung-min e Lee Kang-in.

O novo treinador Myung-Bo Hong, então, estreou em julho do mesmo ano, em empate por 0 a 0 com a Palestina. Desde que assumiu, aliás, o ex-zagueiro, eleito terceiro melhor jogador da Copa do Mundo de 2002, ainda não perdeu pela Coreia do Sul. São 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates, sendo dez destes compromissos pelas Eliminatórias Asiáticas.

A partida, aliás, marcará uma ação inédita da federação sul-coreana. Afinal, a seleção utilizará seu alfabeto – o hangul – no uniforme dos jogadores. A ação faz parte das comemorações pelo Dia do Hangul, celebrado em 9 de outubro.

Como chega o Brasil

Apesar de a última partida da Seleção ser uma derrota por 1 a 0 para a Bolívia – em jogo que encerrou as Eliminatórias da América do Sul -, a equipe de Carlo Ancelotti chega com moral para o duelo desta sexta-feira, em Seul. Afinal, o último compromisso antes do citado jogo contra os bolivianos teve show da Seleção, no que possivelmente foi a última apresentação da Canarinho em solo nacional antes da Copa do Mundo. Foi em vitória por 3 a 0 sobre o Chile, com a torcida fazendo a festa num Maracanã lotado.

E, para estes amistosos contra Coreia e Japão (este, no dia 14/10), Ancelotti voltou a convocar Vini Jr e deu a primeira oportunidade a Rodrygo, fora desde a acachapante goleada por 4 a 1 para a Argentina, em jogo que marcou a demissão de Dorival Jr. Ambos devem ser titulares. O dia também pode ser especial para Éder Militão. O zagueiro não usa a Amarelinha desde a semifinal da Copa América, em julho de 2024, passando por grave lesão no período, algo que pode se encerrar nesta sexta. Isso porque ele deve ocupar a vaga do lesionado capitão Marquinhos.

Ancelotti, assim, treinou a Seleção com uma formação ultra ofensiva: dois volantes e quatro atacantes. Com problemas no gol, Bento deve começar jogando. O mesmo vale para a lateral-direita, já que os dois jogadores convocados – Vanderson e Wesley – foram cortados por lesão, com Vitinho tendo a chance de entrar entre os titulares. A “volância” deve ser mantida, com Casemiro e Bruno Guimarães. No ataque, os citados Vini Jr e Rodrygo ganham a companhia de Matheus Cunha e Estêvão. Cunha, afinal, entra na vaga do lesionado Raphinha, que sequer foi convocado.

COREIA DO SUL x BRASIL

Amistoso internacional

Data-Hora: 10/10/2025, sexta-feira, 8h (de Brasília)

Local: Estádio Copa do Mundo de Seul , em Seul (KOR)

COREIA DO SUL: Gazzaniga; Martínez, Krejci, Yaakobishvili Blind; Solís, Herrera, Tsygankov, Roca e Asprilla; Stuani . Técnico: Michel

BRASIL: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Aburahman Ibrahim Al-Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Salem Al-Marri (QAT) e Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT)

VAR: Khamis Mohammed Al-Marri (QAT)

Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.