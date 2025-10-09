CBF remarca Sport x Flamengo e Santos x Palmeiras para Data Fifa

Flamengo e Palmeiras lutam ponto a ponto pelo título do Brasileirão - (crédito: Foto: LÍVIA VILLAS BOAS / CBF)

A CBF anunciou nesta quinta-feira (9/10) datas de dois jogos adiados do Brasileirão. Dessa forma, Sport x Flamengo, válido pela 12ª rodada, e Santos x Palmeiras, pela 13ª, estão remarcados. Flamengo e Palmeiras, aliás, lutam ponto a ponto pelo título brasileiro e estão com jogos a menos por conta da participação no Mundial de Clubes.

A partida entre o Leão e a equipe carioca, afinal, ocorrerá no dia 13 de novembro, uma quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Já Santos x Palmeiras ocorrerá dois dias depois (15/11), no sábado, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Os jogos, aliás, serão durante a próxima Data Fifa, esperada exatamente para a primeira quinzena de novembro. É bom lembrar que há outros jogos atrasados pelo Brasileirão. São dois pela 12ª rodada (além de Sport x Flamengo), um pela 14ª rodada e um pela 16ª. Em ordem, são eles: Palmeiras x Juventude (dia 11/10); Fluminense x Ceará (29/10); Bahia x Inter (22/10); e Atlético-MG x Fortaleza (sem data marcada pela CBF, no entanto).

