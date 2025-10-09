Botafogo ultrapassa marca de 20 lesões em apenas dois meses

A bruxa está solta no Espaço Lonier e nos arredores do Estádio Nilton Santos. Nos últimos dois meses, período que coincide com o trabalho do técnico Davide Ancelotti, o Botafogo perdeu três jogadores até o fim da temporada e ultrapassou a marca de 20 lesões. Contratados na metade deste ano, o goleiro Neto e o zagueiro Pantaleão só retornam em 2026, ano em que o Glorioso também aguarda o retorno do zagueiro Bastos, também acometido por uma grave contusão em 2025. Montoro também deve seguir o mesmo caminho.

O argentino é o último da lista. Ele teve uma fratura na clavícula enquanto defendia a seleção argentina, na última quarta-feira (8), contra a Nigéria, pelas oitavas de final do Mundial Sub-20 do Chile. Os hermanos passaram, mas não contaram com o Monstrinho na briga pelo título.

“Momentos duros que o futebol tem. Doí porque sonhava muito”, lamentou o jogador do Botafogo.

No primeiro semestre, com o interino Carlos Leiria e, depois, Renato Paiva no comando da equipe, o Mais Tradicional teve somente cinco jogadores lesionados. Com Ancelottinho, no Botafogo desde julho, são nove contusões em agosto e 12 em setembro. Neste recorte, outro dado preocupante, principalmente para o preparador físico Luca Guerra: nove lesões musculares em apenas um mês.

Em agosto, aliás, após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, Davide Ancelotti já reclamava do número de lesões, mas dizia que era algo passageiro. Parece que o técnico italiano estava equivocado.

Confira as últimas lesões do Botafogo

SETEMBRO

Pantaleão – lesão grave no joelho esquerdo

Marçal – dores musculares

Tucu – dor muscular

Savarino – dor muscular

Telles – dor crônica no joelho esquerdo

Mastriani – conjuntivite

Danilo – lesão muscular na coxa esquerda

Neto – lesão muscular na coxa direita

Artur – lesão muscular na panturrilha direita

Cabral – edema ósseo

Nathan – fratura no antebraço direito

Montoro – Fratura na clavícula

AGOSTO

Ramos – concussão

Linck – torção no tornozelo esquerdo

Newton – lesão muscular

Cabral – lesão muscular

Freitas – concussão

David Ricardo – dor muscular

Marlon Freitas – concussão

Pantaleão – dores musculares

Cuiabano – torção no tornozelo esquerdo

Nathan – dores na virilha

