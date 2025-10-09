Mayke fica fora de treino do Santos, mas não preocupa para clássico

Santos terá pela frente o Corinthians na próxima quarta-feira - (crédito: - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

O lateral-direito Mayke desfalcou o treino do Santos nesta quinta-feira (9). O atleta, que não encarou o Ceará no último domingo por causa de uma inflamação no joelho direito, fez atividades internas no CT Rei Pelé.

A comissão técnica do Peixe espera que o jogador participe das atividades desta sexta-feira, quando o elenco santista treinará em dois períodos.

Dessa maneira, Mayke não preocupa para o clássico diante do Corinthians, que ocorre na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma atividade física e depois um treino de finalização, que vem sendo um dos problemas do Santos nas últimas rodadas. Além disso, o treinador comandou uma atividade tática.

Uma novidade para o clássico diante do Timão pode ser Victor Hugo. O meia está recuperado de lesão na coxa direita e segue em transição física para o gramado. Assim, tem chances de constar na relação para o próximo jogo.

Neymar e outros desfalques no Santos

Por outro lado, Neymar não atuará contra o Corinthians. O camisa 10 segue em recuperação de lesão na coxa direita e só deve voltar em novembro. Ele tem realizado atividades no CT Rei Pelé e em casa para acelerar o tratamento.

Contudo, Neymar não é o único desfalque para o clássico. Vojvoda não poderá contar com o centroavante Tiquinho Soares, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Já Alexis Duarte está com a seleção do Paraguai para amistosos contra Japão e Coreia do Sul, ambos na Ásia.

Dessa maneira, Vojvoda deve mandar o seguinte time do Santos a campo: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

