Holanda vence Malta com gol de Memphis Depay e mantém liderança nas Eliminatórias

Segue o líder. A Holanda goleou a seleção de Malta por 4 a 0, nesta quinta-feira (9), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Gakpo, atacante do Liverpool, foi o grande destaque da partida. O camisa 11 converteu duas cobranças de pênalti, uma em cada tempo, e deu assistência para o gol de Reijnders, enquanto Memphis Depay, do Corinthians, saiu do banco de reservas na segunda etapa para dar números finais à vitória no National Stadium, em Malta.

Memphis Depay entrou em campo somente aos 21 minutos do segundo tempo. Antes da partida, o técnico Ronald Koeman explicou que o camisa 10 não começou como titular devido à sua condição física. O meia-atacante recebeu um cartão amarelo por atrapalhar uma cobrança de falta adversária, mas, de cabeça, transformou a vitória em goleada nos acréscimos.

Dessa maneira, a Holanda chegou a 13 pontos em cinco jogos e segue na liderança isolada do Grupo G. Além disso, a vantagem para Polônia e Finlândia, segunda e terceira colocadas, respectivamente, é de três pontos. No entanto, a Finlândia tem uma partida a mais que as concorrentes diretas por uma vaga na Copa do Mundo.

Somente os líderes de cada chave avançam direto para a Copa do Mundo, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Por outro lado, a seleção de Malta é a lanterna do Grupo G, com apenas dois pontos em seis jogos e somente um gol marcado nesta edição das Eliminatórias. Ou seja, o país já não tem mais possibilidades de disputar a Copa do Mundo e somente cumpre tabela nesta reta final da competição.

Malta x Holanda

A Holanda dominou desde o início a posse de bola e confirmou o favoritismo. Aos 11 minutos, de pênalti, Gakpo abriu o placar para os holandeses. A seleção de Malta, por sua vez, sequer finalizou na direção do gol no primeiro tempo e teve dificuldades para segurar a pressão holandesa.

Na volta do intervalo, porém, a Holanda liquidou a fatura rapidamente. Logo aos dois minutos, em nova cobrança de pênalti, Gakpo ampliou. Aos 11, o jogador do Liverpool aproveitou uma falha na saída de bola da seleção de Malta e deu assistência para o gol de Reijnders. Com a vitória encaminhada, os holandeses até criaram outras oportunidades, mas a Laranja Mecânica somente balançou a rede no apagar das luzes. No último minuto dos acrpescimos, o Depay aproveitou cruzamento de Malen da direita e subiu sozinho para transformar a vitória em goleada.

