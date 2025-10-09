Inglaterra tem início avassalador e vence o País de Gales em amistoso

Com certa facilidade, a Inglaterra foi dominante do início ao fim e venceu o País de Gales por 3 a 0, nesta quinta-feira (9), em amistoso, em Wembley, Londres. Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka marcaram os gols da vitória inglesa nos 20 minutos iniciais de jogo. Assim, os ingleses administraram o resultado na maior parte do jogo e poderia ter ampliado o marcador. Do outro lado, os Dragões sentiram os gols tão rápidos e não conseguiram reação. Agora, as seleções focam as atenções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Jogo

A Inglaterra dominou a partida do início ao fim. Logos aos três minutos, após cabeceio de Stones em jogada de escanteio, Guéhi não deixou a bola sair e rolou para Rogers, que finalizou de primeira, abrindo o placar. Pouco depois, Watkins aproveitou bom cruzamento de Rogers e empurrou para o fundo da rede. Valorizando a posse de bola, os ingleses chegaram ao terceiro gol. Acionado no lado direito da área, Saka ajeitou para a canhota e chutou colocado, acertando o ângulo da meta rival. Um golaço. Depois disso, País de Gales melhorou a sua marcação, mas ainda não conseguiu levar perigo no ataque. Aos 39, Watkins tem chance de ouro de transformar a vitória em goleada ao receber cruzamento rasteiro de Anderson. Contudo, mesmo praticamente embaixo do travessão, o atacante finalizou para fora.

Na volta para a segunda etapa, o panorama do jogo permaneceu o mesmo: a Inglaterra controlando o jogo. No entanto, os treinadores mexeram muito, e a partida perdeu o ritmo. Rashford, que faz grande temporada pelo Barcelona, foi acionado nos minutos iniciais e quase marcou no início. Na sequência, Rogers colocou uma bola no travessão, mas estava em posição irregular. Os Dragões, entretanto, assustaram com Brooks e Moore, mas Pickford fez grande defesa. Depois disso, os ingleses buscaram administrar o resultado, mas sem grandes sustos aos adversários. No entanto, aos 27 minutos, os galeses voltaram a incomodar em cabeceio de Mepham, e o goleiro inglês defendeu novamente. Posteriormente, os Leões trocaram passes e controlaram a partida.

Próximos compromissos

Agora, as seleções focam em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Inglaterra, que contará com Harry Kane, visitará a Letônia, na próxima terça-feira (14), no Daugava Stadium, pelo Grupo K. Na segunda (13), o País de Gales recebe a Bélgica, no Cardiff City Stadium, pelo Grupo J. Ambos jogos serão às 15h45 (de Brasília).

A Inglaterra, aliás, lidera o grupo, com 15 pontos, e tem a classificação para a Copa do Mundo encaminhada. Já País de Gales é o terceiro colocado, com 10, e disputa a vaga direta e a ida para os playoffs ponto a ponto com Macedônia do Norte e Bélgica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.