Mbappé elogia Vini Jr e destaca boa relação no Real Madrid

Kylian Mbappé falou sobre sua convivência com Vini Jr em entrevista a Jorge Valdano, da Movistar Plus, durante o período de treinos da seleção francesa nesta Data Fifa de outubro. O atacante do Real Madrid destacou a boa relação com o companheiro de equipe e elogiou sua evolução.

LEIA MAIS: Incêndio destrói parte da mansão de Vini Jr. na Espanha, mas não deixa feridos

“Dois jogadores tão conhecidos no mesmo time geram muita atenção e manchetes. Tenho uma ótima relação com o Vini. Neste ano, nos conhecemos melhor e ele está jogando em altíssimo nível. Além de craque, é uma pessoa incrível”, afirmou Mbappé.

Além disso, o francês também reconheceu o peso da dupla dentro e fora de campo, ressaltando que a parceria tem um objetivo claro.

“As pessoas falam de nós o tempo todo, por qualquer motivo, mas o que realmente importa é o que fazemos pelo Real Madrid. Queremos ajudar o clube a conquistar títulos, e para isso precisamos estar no nosso melhor e contribuir com o grupo”, explicou.

???? pic.twitter.com/A7mrFBcb5u — Equipe de France ?? (@equipedefrance) October 6, 2025

Durante a conversa, Valdano comentou sobre a forma tranquila com que Mbappé lida com a pressão. O atacante respondeu com naturalidade.

“Vejo as coisas com calma. Quando eu tiver um problema de verdade — e espero que esse dia nunca chegue —, as pessoas vão perceber, porque direi que é algo sério. Isso aqui não é. Mas, na vida de um jogador do Real Madrid, isso faz parte do cotidiano”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.