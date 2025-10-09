Jogo da Série D que deu acesso é alvo de inquérito policial após denúncia de fraude

A Série D corre riscos de ter mudanças nas equipes que garantiram o acesso para a Terceira Divisão. Isso porque a partida entre Inter de Limeira x Goiatuba virou alvo de inquérito da Polícia Civil após acusação de fraude em resultado. O 1º Distrito Policial de Limeira deu início, na última segunda-feira (06), ao inquérito e guiará as apurações, especialmente depois de solicitação do Ministério Público de São Paulo.

O órgão governamental pediu que as autoridades conduzam as averiguações em segredo. A expectativa é de que o término do inquérito ocorra em 30 dias. No duelo em questão, a Inter de Limeira conquistou o acesso ao vencer o Goiatuba no dia 6 de setembro. Na ocasião, os times se enfrentavam pelo jogo de volta das quartas de final da Série D, com gol de Kaio Cristian, na segunda etapa. Ainda não houve divulgação do caráter da denúncia e nem mesmo qual irregularidade é o ponto central das apurações.

MP-SP pede investigação na Série D

O Ministério Público de São Paulo emitiu nota em que comunicou que, através da Promotoria de Justiça de Limeira, solicitou a abertura da investigação. O principal objetivo é descobrir a versão real do acontecimento dos fatos e quem seriam os autores. O 1º Distrito Policial de Limeira passou a ser responsável pelo caso no dia 24 de setembro.

“Não é possível dar mais informações por se tratar de caso sigiloso “, aponta o MP-SP nota.

O Inter de Limeira manifestou seu repúdio pelas atividades ilícitas no futebol e demonstrou sua disponibilidade para contribuir com o inquérito.

“A Internacional se coloca totalmente à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Nós como uma instituição centenária não compactuamos com esse tipo de prática”, esclareceu o clube paulista.

Além disso, o presidente Osvaldo Neto foi o porta-voz do Goiatuba e indicou que ainda não recebeu notificações sobre o caso e espera mais explicações para se pronunciar.

