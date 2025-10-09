Bélgica x Macedônia do Norte: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (10), Bélgica e Macedônia do Norte se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na Planet Group Arena, em Gent, pela 7ª rodada do Grupo J, em confronto direto pela liderança. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Mbappé elogia Vini Jr e destaca boa relação no Real Madrid

Como chega a Bélgica

A seleção belga é a vice-líder do Grupo J, com 10 pontos, atrás somente da própria Macedônia do Norte, uma das gratas surpresas das Eliminatórias. A Bélgica, no entanto, tem uma partida a menos que os adversários desta sexta-feira e depende somente de suas forças para ficar na liderança e confirmar a vaga na Copa do Mundo.

O time comandado pelo técnico Rudi Garcia está invicto nas Eliminatórias, com três vitórias e um empate, justamente contra a Macedônia do Norte, fora de casa. Além disso, foram 17 gols marcados em quatro jogos e quatro sofridos. Ou seja, uma vitória nesta sexta-feira garante a liderança isolada para os belgas.

Para o duelo em Gent, a expectativa é que o técnico Rudi Garcia faça alterações na equipe. Assim, Vanaken e Openda podem ganhar uma oportunidade nas vagas de Tielemans e De Ketelaere, ambos lesionados.

Como chega a Macedônia do Norte

Por outro lado, a Macedônia do Norte é uma grata surpresa nas Eliminatórias e promete disputar a vaga para a Copa do Mundo até a última rodada. A seleção lidera atualmente o Grupo J com 11 pontos em cinco jogos, e tem uma campanha de três vitórias e um empate.

Dessa maneira, um triunfo sobre a Bélgica pode colocar o país, que passou a disputar campeonatos após a dissolução da Iugoslávia, muito próximo da primeira Copa do Mundo de sua história.

Por fim, a boa notícia é que o técnico Blagoja Milevski não terá desfalques para o jogo desta sexta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

BÉLGICA X MACEDÔNIA DO NORTE

7ª rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: sexta-feira, 10/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Planet Group Arena, em Gent, na Bélgica.

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Debast, Theate, Cuyper, Vanaken, Raski; Doku, De Bruyne, Trossard, Opensa. Técnico: Rudi Garcia.

MACEDÔNIA DO NORTE: Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Manev; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Técnico: Blagoja Milevski.

Árbitro: Umut Meler (Turquia).

Auxiliares: Abdullah Özkara (Turquia) e Bersan Duran (Turquia).

VAR: Fedayi San (Suíça).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.