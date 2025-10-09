CBF troca datas de jogos do Grêmio e Inter no Brasileirão; veja as mudanças

A CBF anunciou modificações em algumas das partidas restantes nesta edição do Campeonato Brasileiro com Grêmio e Internacional também sendo vítimas dessas alterações. O duelo do Colorado com o Sport pela 29ª rodada da competição ganhou uma nova data. No caso, houve um adiamento, do dia 18 (sábado) para 19 de outubro (domingo), com a manutenção de horário, 18h30, no Beira-Rio. Já com relação ao Imortal, a entidade preferiu realizar uma antecipação. O confronto saiu de 27 de outubro (segunda), às 20h, na Arena para um dia antes, 26 (domingo), às 16h.

Apesar de uma certa distância para esses jogos, o Inter já começou uma preparação especial para enfrentar o Sport, pois integra uma sequência exaustiva. Isso porque depois da Data Fifa, os gaúchos irão encarar quatro compromissos em 11 dias. O Internacional medirá forças com três adversários que estão entre os sete melhores colocados do Brasileirão.

Assim, o início da trajetória ocorre contra o Mirassol como visitante. Na sequência, encara exatamente o Sport no duelo que a CBF alterou a data. A propósito, seu único oponente, que se encontra na zona de rebaixamento em outubro Posteriormente, o Inter medirá forças contra o Bahia em Salvador e o Fluminense, no Maracanã.

Grêmio com outubro pouco movimentado

Com relação ao cenário do Grêmio, o seu cronograma é mais favorável com apenas três jogos no mês. Além disso, um curto intervalo somente depois da Data Fifa. No caso, três dias de distância dos jogos contra São Paulo e Bahia. A partida contra o Juventude ocorrerá somente uma semana depois, com um período maior de preparação para o Tricolor gaúcho.

Outros duelos que a CBF realizou modificações foram Botafogo x Ceará, além de Botafogo x Vitória, Flamengo x Palmeiras nos horários. A entidade também definiu que as partidas atrasadas entre Sport x Flamengo, além de Santos x Palmeiras ocorrerão na Data Fifa de novembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook