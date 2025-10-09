Corinthians treina com visita especial no CT Joaquim Grava

O Corinthians realizou seu segundo treino durante a pausa para a Data Fifa nesta quinta-feira (09). Além das atividades do dia, o elenco alvinegro teve a visita de crianças atendidas por uma ONG no CT Joaquim Grava.

Os jogadores tiveram um encontro com crianças atendidas pela ONG Make-A-Wish Brasil. A entidade trabalha com a realização de sonhos de crianças que possuem doenças graves. O momento foi marcado por muita emoção dos torcedores-mirins com seus ídolos.

Em campo, o elenco do Corinthians começou as atividades com um trabalho na academia. Depois, realizou um exercício de aquecimento com atividades coordenadas e um enfrentamento de um contra um e dois contra dois. Além disso, os atletas realizaram jogos reduzidos de três contra três e quatro contra quatro, com transição e finalização.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (15), para encarar o Santos, na Vila Belmiro. Dorival Júnior conta com uma semana livre para se preparar para o clássico. O treinador já conta com Rodrigo Garro, André Carrillo, André Ramalho e Charles, liberados pelo departamento médico.

