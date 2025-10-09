Coreia do Sul x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 7h

Passadas as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo para disputar amistosos internacionais. O primeiro deles é nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), contra a Coreia do Sul, no Estádio Copa do Mundo, em Seul (KOR). A partida marcará o reencontro de Vini Jr e Rodrygo no ataque com Carlo Ancelotti no comando, a exemplo do que ocorreu durante anos no Real Madrid. Além disso, há possíveis estreias no Brasil, como Hugo Souza (Corinthians) e Paulo Henrique (Vasco). Saibamos, então, como chegam as equipes para o jogo desta sexta.

A Voz do Esporte desperta cedo e acompanha a partida, ao vivo, a partir de 7h. César Tavares, com sua voz inconfundível, narra. Ele terá o auxílio luxuoso dos craques Deyvid Xavier (comentários) e Christopher Henrique (reportagens).

