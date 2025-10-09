Vasco tem plano de recuperação judicial aprovada em assembleia de credores

InícioEsportes
O Vasco teve o seu Plano de Recuperação Judicial aprovado, em Assembleia Geral de Credores, realizada nesta quinta-feira (9), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Cerca de 100 presentes votaram em ampla maioria pela aprovação (97,7%). A reunião durou mais de seis horas.

“A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência”, destacou o Vasco, em nota oficial.

Antes da votação, o ex-jogador Valdir Bigode, prestou depoimento emocionado, criticando o plano de pagamento apresentado pelo Vasco. Recentemente, um grupo de 10 ex-atletas também havia se manifestado no processo. No documento, protocolado na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, foi apontado ilegalidades, deságio considerado abusivo e ausência de viabilidade econômica.

Confira a nota oficial do Vasco

“O Vasco da Gama informa que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado, em primeira convocação, na Assembleia Geral de Credores realizada nesta quinta-feira (9/10).

O plano recebeu aprovação de 97,7% dos credores presentes.

A decisão histórica – inclusive no futebol brasileiro – representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024 quando a Justiça concedeu a tutela cautelar antecedente.

A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência.

O Vasco da Gama agradece a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos neste processo. Trata-se de mais um passo importante na construção de um futuro sólido e sustentável para o clube.

Seguimos firmes nessa jornada, certos de que, com união e trabalho, somos mais fortes.

Club de Regatas Vasco da Gama”

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    09/10/2025
